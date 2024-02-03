Москва, 3 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Россия и Иран готовят соглашение о взаимном признании университетских дипломов, заявил 3 февраля ТАСС советник иранского посольства в РФ Хади Гударзи.

Антон Новодережкин/ТАСС

«У нас сейчас готовится очень важное соглашение, чтобы аккредитовать университетские дипломы, например бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и даже докторантуры», — сказал он.

По его словам, более 90% соглашения готово, в ближайшее время оно будет подписано на уровне правительств Ирана и России.

Дипломат также рассказал, что Россия и Иран уже начали крупное сотрудничество, подготовили различные программы в рамках БРИКС в области науки и университетского сотрудничества.

«Я думаю, что в течение этого года будет очень много заседаний между нами, где можно будет предложить новые договоры по научно-практическому сотрудничеству в рамках БРИКС», — рассказал он.

В будущем, добавил Гударзи, появятся новые соглашения. Он назвал БРИКС очень важным делом, для Ирана это большая возможность, потому что мы очень легко можем с российскими коллегами сотрудничать.

Как передавало ИА Регнум, ранее он информировал, что Иран предложил российской стороне отменить визы для поездок учёных двух стран. Сначала, отметил он, можно запустить безвиз для учёных, профессоров, которые являются сотрудниками университетов, чтобы они ездили в Россию и в Иран.

Потом, добавил дипломат, можно подумать о безвизе для обычных людей, чтобы они тоже могли свободно путешествовать между странами.