Штат Огайо, США, 3 февраля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В США житель штата Огайо хранил у себя в гараже ракету, способную перевозить ядерную боеголовку. Об этом сообщает американский портал WSBT.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что ракета класса «воздух — воздух» принадлежала его покойному соседу, которую тот купил на распродаже.

СМИ сообщает, что новый владелец оружия позвонил в Музей Военно-воздушных сил США и предложил подарить им снаряд, способный перевозить ядерную боеголовку мощностью 1,5 килотонны. Сотрудники музея проинформировали о таком предложении отдел полиции по разминированию. Взрывотехники после обследования ракеты пояснили, что она была инертной и без топлива, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, на дне Москвы-реки нашли автоматы и патроны, в то время как искали утопленные самокаты. Поиски проводила одна из служб по прокату электросамокатов при помощи специальных магнитов. К ним со дна водоёма «прилипли» два автомата и пять рожков с боевыми патронами. Сотрудники сразу же заявили об этом в полицию.