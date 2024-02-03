Пекин, 3 февраля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Китай первым в мире запустил на орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), передаёт 3 февраля телеканал CGTN.

Кадр из видео CGTN

Запуск состоялся в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск). Ракета-носитель Smart Dragon 3 (SD-3) стартовала с воды в окрестностях города Янцзян в южной китайской провинции Гуандун. Для SD-3 это третий запуск.

Она доставила на орбиту группу из девяти спутников, в том числе аппарат Rongpiao (другое название — Xingshidai-18). Это спутник интегрированной сети зондирования, разработанный китайской компанией Guoxing Aerospace Technology. На орбите он будет отрабатывать алгоритм искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.

Отмечается, что у спутника будут возможности «удалённой интегрированной платформы для будущих сетей связи». Назначение других аппаратов не раскрывается.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Китай успешно запустил три спутника дистанционного зондирования Земли. Аппарат «Яогань-37» и аппараты серии «Шиянь-22» будут использоваться в научных целях, в частности, для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.