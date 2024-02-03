Британия ответит за поддержку ударов США по Ираку и Сирии, заявили в МИД
Захарова: Британии предстоит ответить за поддержку ударов США по Ираку и Сирии
Москва, 3 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Великобритании предстоит ответить за своё усердие в поддержке ударов США по территории Ирака и Сирии, заявила 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.
«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Россия добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке после ударов США по территории Ирака и Сирии, заключила она.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.
Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.
Он добавил, что утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности.