Москва, 3 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Великобритании предстоит ответить за своё усердие в поддержке ударов США по территории Ирака и Сирии, заявила 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кадр из видео

По её словам, очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

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Россия добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке после ударов США по территории Ирака и Сирии, заключила она.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.

Он добавил, что утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности.