Хельсинки, 3 февраля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Руководство Финляндии не откроет контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ, заявил премьер-министр Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.

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«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — пояснил Орпо.

Вместе с тем он указал на необходимость разработать способы по предотвращению проникновения нелегалов в страну в то время, пока КПП страны закрыты.

Перед этим Орпо заявлял, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией и что в правительственную программу включили законопроект о пограничных процедурах.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре власти Финляндии до 18 февраля закрыли КПП на границе с Россией. Такое решение власти объяснили «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.

Вместе с тем 31 января уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища, на границе с Россией и рекомендовала открыть пропускные пункты.

Она напомнила о случае, который произошёл 18 января, когда из России в Финляндию, нарушив правила перехода государственной границы, прибыли 18 человек с Ближнего Востока, включая женщин и детей. По мнению омбудсмена, закрытие КПП подвергает их риску.

Кроме того, ранее Министерство иностранных дел РФ прекратило соглашение о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией на фоне закрытия границы финским руководством.