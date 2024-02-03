Москва, 3 февраля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке является «игрой мускулами» США и Ирана, сообщил корреспонденту ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

«Здесь нужно отметить одно обстоятельство. И руководство США, и руководство Ирана заявили, что не собираются воевать друг с другом», — заявил эксперт.

Он высказал мнение о том, что американцы не хотят провоцировать Иран ударами по его территории, создавая угрозу вооружённого конфликта между американскими и иранскими Вооружёнными силами в регионе.

«Я думаю, что такая «игра мускулов» будет продолжаться некоторое время, пока США и Иран не придут к какому-то статусу-кво», — отметит Сотников, добавив, что тогда нужно будет проводить переговоры для ликвидации основы всех конфликтов, которые произошли в последнее время в регионе и продолжаются до сих пор.

По его словам, в этом заинтересованы все участники конфликта.

«Я не предвижу ситуации, при которой американцы развяжут какую-то агрессию против Ирана, поскольку это чревато для них непредсказуемыми последствиями», — высказал мнение эксперт.

Историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов пояснил, что США воздерживаются от ударов по Ирану из-за того, что опасаются серьёзного ответа.

«В случае эскалации Иран может обрушить ответные удары по американским базам в Катере, по союзникам США в Бахрейне. Там находится британская база, которой также пользуются США. Ответ Ирана может быть более серьёзный, это уже не хуситы», — уточнил эксперт, добавив, что мировому судоходству также может быть нанесён гораздо больший вред, чем от хуситов.

То есть, с американской точки зрения, если уж и бить, то необходимо полностью ликвидировать правительство Ирана.

«Но, чтобы это осуществить, нужна очень серьёзная операция и подготовка, которая в условиях украинского конфликта, обострения тайваньского вопроса, операции в Газе, внутриамериканского обострения пока невозможна», — отметил эксперт, добавив, что к тому же США не пойдут на разжигание серьёзной войны в преддверии выборов.

Он отметил, что пока США будут вести данный конфликт многоступенчато и растянуто по времени.

Скорее всего в отношении Ирана США будут по-прежнему предпринимать попытки раскачивания ситуации, с использованием различных ущемлённых групп и сепаратистских группировок.

«Я думаю, это будет такой комплексный ответ: бить по иранским прокси-силам, их союзникам в регионе и открыто осуществлять удары, наносить вред иранцам там, где они не могут пока эффективно противостоять», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей Исламской революции. В конце января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В минобороны Соединённых Штатов подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек.

Министр обороны США Ллойд Остин 1 февраля заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты, а также для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

В результате ночных атак США были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и их союзников объекты.

Президент США Джо Байден 3 февраля заявил, что ответные действия Соединённых Штатов на атаку по базе в Иордании продолжатся — Белый дом не оставит подобные действия без реакции.

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров заявил, что удары США по территории Ирака и Сирии будут продолжаться, поэтому дальнейшая эскалация ситуации в регионе неизбежна.