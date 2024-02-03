Песков заявил, что визиты Нуланд в Киев «добром не кончаются»
Песков: визиты заместителя госсекретаря Нуланд в Киев не заканчиваются добром
Москва, 3 февраля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Визиты заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Киев добром не кончаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во-первых, я, конечно, предпочёл бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из Министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала», — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя высказывание Нуланд о «сюрпризах», с которыми столкнётся на поле боя президент РФ Владимир Путин в 2024 году.
Как передавало ИА Регнум, Виктория Нуланд прибыла в Киев 31 января.
В украинской столице заместитель госсекретаря США встречалась с руководством киевского режима и главами министерств. Позже в ходе пресс-конференции американская чиновница заявила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий.
Вместе с тем она добавила, что США продолжат помощь Киеву инвестициями, вооружением для «восстановления оборонной промышленности».
В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил, что Нуланд приехала на Украину в связи с ситуацией вокруг слухов об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Нуланд известна как «решатель».
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов высказал похожее с Азаровым мнение, что Нуланд посетила Киев для того, чтобы дать оценку конфликту между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Залужным.
По его мнению, Нуланд прилетела в Киев, чтобы выяснить, чем конфликт Зеленского и Залужного может закончиться.
При этом дипломат добавил, что у заместителя госсекретаря не было цели достичь примирения главы киевского режима с главкомом ВСУ, так как «всё зашло слишком далеко».