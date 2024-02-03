Вашингтон, 3 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Шесть пар кроссовок баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $8,032 млн. Об этом написало агентство France Presse со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Sotheby`s

Отмечается, что в коллекции были представлены кроссовки, которые Джордан носил в решающих матчах за титул чемпиона НБА. На четырёх парах обуви он оставил свой автограф.

В Sotheby’s заявили, что цена, которую заплатили за кроссовки баскетболиста, вряд ли будет когда-либо повторена. Личность покупателя не раскрывается.

Джордан в составе «Чикаго Буллз» становился чемпионом НБА в 1991-1993 в 1996–1998 годах.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года майку Джордана, которую он надевал во время первой игры финала НБА 1998 года, продали на аукционе за $10 млн. Покупка установила сразу несколько рекордов: самая высокая цена за баскетбольную майку, проданную на аукционе; самая высокая цена за любую спортивную памятную вещь, использованную в игре; самая высокая цена, заплаченная за какой-либо предмет Майкла Джордана.