Москва, 3 февраля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает новый вопиющий акт американо-британской агрессии в отношении Ирака и Сирии, заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.

Иван Шилов ИА Регнум Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта», — указала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона.

Захарова также добавила, что Россия будет добиваться срочного рассмотрения в Совете Безопасности ООН ситуации на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США. В провинции Анбар на западе Ирака жертвами американских ударов стали 16 человек.

Великобритания поддержала действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Британское правительство отметило, что США вправе наносить удары, отвечая на нападения на американских военнослужащих.

Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.

По его словам, авиаудары Вашингтона представляют собой неприкрытую агрессию, а присутствие в Ираке сил международной коалиции стало причиной угрозы безопасности и стабильности страны.

В минобороны Сирии заявили, что авиаудары США привели к жертвам среди мирных жителей и военных и нанесли большой ущерб государственной и частной собственности. Ведомство подчеркнуло, что эти удары не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.