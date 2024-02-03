Москва, 3 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Ситуация с ударами США по территории Ирака и Сирии требует немедленного рассмотрения в Совете Безопасности ООН, заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ammar Safarjalani/Xinhua /Global Look Press

Она подчеркнула, что Москва считает произошедшее новым вопиющим актом американо-британской агрессии против суверенных государств и решительно его осуждает.

«Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, применив по меньшей мере 125 высокоточных боеприпасов. Целями стали объекты, принадлежащие иранским силам Корпуса стражей Исламской революции.

Таким образом США ответили на атаку, которой в конце января подверглась военная база на северо-востоке Иордании. В результате атаки погибли трое американских военных, десятки человек получили ранения.

По мнению политолога, историка, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, удары США по территории Ирака и Сирии будут продолжаться, поэтому дальнейшая эскалация ситуации в регионе неизбежна. По его словам, по Ирану удары не наносились, так как американцы намерены избегать прямой конфронтации с этим государством. Но и не ответить на атаку они не могли.