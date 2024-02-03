Москва, 3 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вручение временному поверенному в делах США ноты протеста иракским МИД из-за заявления руководства США о том, что оно якобы координировало удары по Ираку с властями страны. Своё мнение представитель внешнеполитического мнения опубликовала в Telegram-канале.

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/globallookpress

«Будни американской демократии и «миропорядок, основанный на правилах», на одном конкретном примере», — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.

Он добавил, что утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности.

Вместе с тем в минобороны Сирии заявили, что авиаудары США привели к жертвам среди мирных жителей и военных и нанесли большой ущерб государственной и частной собственности. Ведомство подчеркнуло, что эти удары не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.

Удары США по востоку Сирии являются нарушением её суверенитета и безопасности, отметил МИД арабской республики. В заявлении говорится, что США ещё раз доказали, что являются основным источником глобальной нестабильности, а их вооружённые силы угрожают международному миру и безопасности.