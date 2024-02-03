Москва, 3 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Украинские войска за неделю потеряли более 750 военнослужащих на купянском направлении. Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Он отметил, что в течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новосёловское (ЛНР) и Терны (ДНР).

Кроме того, подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил, что российские войска за месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Конашенков информировал 29 января, что российские военные на купянском направлении освободили населённый пункт Табаевка.