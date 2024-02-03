Таллин, 3 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Эстония передала Украине новую партию военной помощи, в состав которой входят противотанковые ракеты Javelin, пулемёты, боеприпасы для стрелкового оружия и водолазное оборудование, сообщила 3 февраля эстонская государственная телерадиокомпания ERR.

Иван Шилов ИА Регнум

Решение о поставке ВСУ ракет Javelin было принято властями Эстонии в декабре 2023 года. Стоимость партии оценивается в 80 млн евро.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года австрийская газета EXXpress сообщила, что ВСУ в связи с острой необходимостью и нехваткой легкобронированных и других транспортных средств начали использовать кавалерию. Издание опубликовало фотографию, ранее распространённую министерством обороны Украины, на которой запечатлён восседающий на лошади украинский военнослужащий с ПТРК Javelin.

Также в январе 2024 года главы правительств пяти стран — членов Евросоюза подписали совместное обращение, в котором указали, что Киев может столкнуться с «критической» нехваткой артиллерийских боеприпасов. Они призвали «прямо сейчас» передать Киеву боеприпасы, БПЛА, гаубицы и системы противовоздушной обороны. Среди подписавших обращение были в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В январе 2024 года немецкие СМИ сообщали, что ВСУ из-за дефицита боеприпасов сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с показателями лета 223 года. Экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в свою очередь заявил, что у ВСУ заканчиваются снаряды, и если ситуация не изменится, Вооружённым силам Украины не удастся отражать наступление ВС РФ, и Киев потеряет контроль над некоторыми территориями.