Сеул, 3 февраля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Высказывания министерства иностранных дел Южной Кореи (МИД РК) о специальной военной операции (СВО) России на Украине, растиражированные в СМИ республики, неприемлемы. Об этом заявил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Был подчёркнут неприемлемый характер распространённых в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Также Зиновьев донёс до коллег в МИД Южной Кореи российские оценки напряжённой ситуации на Корейском полуострове.

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