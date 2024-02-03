Дамаск, 3 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В результате авиаударов США на востоке Сирии были убиты более 20 сторонников проиранских вооружённых формирований. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Al Hadath.

Кадр из видео

По информации телеканала, при американских бомбардировках, проведённых в восточной провинции Дейр-эз-Зор, погибли 23 сторонника проиранских формирований.

Ранее сообщалось о 18 убитых членах проиранских отрядов на востоке Сирии.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

В минобороны Сирии заявили, что авиаудары США привели к жертвам среди мирных жителей и военных и нанесли большой ущерб государственной и частной собственности. Ведомство подчеркнуло, что эти удары не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.

Удары США по востоку Сирии являются нарушением её суверенитета и безопасности, отметил МИД арабской республики. В заявлении говорится, что США ещё раз доказали, что являются основным источником глобальной нестабильности, а их вооружённые силы угрожают международному миру и безопасности.