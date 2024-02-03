Белгород, 3 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли село Вязовое Белгородской области, сообщил 3 февраля глава региона Вячеслав Гладков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробита кровля одного из корпусов. Обход территории продолжается.

Как передавало ИА Регнум ранее, 3 февраля украинские войска обстреляли село Дроновка в Грайворонском районе Белгородской области.

3 февраля в Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ также попал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Там повреждены два частных дома и линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в Задорожном, селе Теребрено и посёлке Прилесье.