Москва, 3 февраля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Готовность Швейцарии организовать конференцию по «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского вызывает недоумение, заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой 3 февраля приводятся на сайте министерства.

EPA/ТАСС

«Вновь хотели бы напомнить о полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более что Зеленский своим указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию», — подчеркнула она.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства констатировала, что в итоговой версии Стратегии внешней политики Конфедерации на период 2024–2027 годов, утверждённой 31 января, сохранены все враждебные по отношению к России формулировки.

«В частности, швейцарские власти воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на Европейском континенте «не вместе с Россией, а от неё», — указала Захарова.

По её словам, принятая стратегия подтверждает слепое следование Берна установкам США и ЕС.

«Потенциал Швейцарии в роли «честного брокера» в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпал себя», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, после того как Зеленский встретился с швейцарским президентом Виолой Амхерд, она 20 января объявила о планах провести «мирную конференцию», на которой будут на международном уровне обсуждать ситуацию на Украине. Она сообщила, что выполняет просьбу Зеленского. При этом Амхерд отметила, что Россия вряд ли согласится участвовать в саммите.

Комментируя эти планы Киева и Берна, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что швейцарские власти показали желание учитывать только позицию Киева при рассмотрении вопроса Украины. По этой причине Россия уже не рассматривает Швейцарию как возможного посредника в урегулировании украинской проблемы.

Российский дипломат напомнил, что Запад согласен продвигать только так называемую «формулу мира» Зеленского. Всё, чего она не подразумевает, в повестку встреч не включают.

Чем дольше Запад настаивает на так называемой «формуле мира» главы киевского режима, тем сильнее усугубляется кризис вокруг Украины, заявлял замглавы МИД России Сергей Рябков.

Россия, подчеркнул он, не скрывает свою позицию, напротив, при любой возможности старается довести до коллег и партнёров фундаментальный подход. Дипломат напомнил, что это не Москва отказалась от диалога, а Киев сам себе его запретил.