Киев, 3 февраля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Воздушную тревогу на Украине объявили второй раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения страны.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Сообщения о воздушной тревоге на Украине начали поступать в 12:54 по местному времени (13:54 мск. — Прим. ред.) и за две минуты охватили все регионы страны.

Первая воздушная тревога на Украине 3 февраля продлилась около 40 минут.

Как сообщало ИА Регнум, воздушную тревогу на Украине объявляли 28 января. Сигналы о ней прозвучали в девяти регионах страны. Это подконтрольные Вооружённым силам Украины (ВСУ) части Запорожской и Херсонской области, а также Киевская, Николаевская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская и Черкасская области.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове (Харьковская область. — Прим. ред.), Полтаве и Кременчуге (Полтавская область. — Прим. ред.).

Глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в результате произошедших в Кременчуге взрывов повреждения получил промышленный объект. С его слов, туда попали две баллистические ракеты. Министерство обороны России (МО РФ) информацию об ударах по Кременчугу не подтвердило.