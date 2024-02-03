Рамалла , 3 февраля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС 3 февраля осудило авиаудары США по Ираку и Сирии и назвало их опасной эскалацией конфликта.

Globallookpress

«Мы самым решительным образом осуждаем агрессию США против Ирака и Сирии и считаем её опасной эскалацией, посягательством на суверенитет двух арабских стран и угрозой их безопасности и стабильности региона в интересах экспансионистских планов оккупантов (Израиля. — Прим. ред.) и сокрытия их ужасных преступлений против палестинского народа в секторе Газа», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 3 февраля ВВС США нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей исламской революции. На территории Ирака в результате ударов погибли 16 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864660" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади опроверг сообщения о том, что удары были согласованы США с властями Ирака. Такие утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности, сказал он. Правительство Ирака назвало удары актом неприкрытой агрессии, также их осудили в МИД Сирии и МИД Ирана.

В конце января 2024 года беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В Пентагоне подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии.

1 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты. 3 февраля с аналогичным заявлением выступил президент США Джозеф Байден.