Москва, 3 февраля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки инвесторов одобрены в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на территории города Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщает 3 февраля пресс-служба столичной мэрии.

РИА Новости/Евгений Одиноков Здание образовательного центра Музея «Гараж» в Москве

Льготы для районов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) будут рассчитываться с учётом единого коэффициента расположения МПТ, равного 0,7. Это позволит выравнивать условия поддержки для инвесторов, чьи проекты относятся к удалённым от центра города территориям.

Размер льготы зависит от ряда параметров, в том числе площади объекта, его расположения, затрат на создание, срока строительства. Чем выше коэффициенты, тем больше льгота, пояснили в мэрии.

Нулевой коэффициент расположения МПТ устанавливается внутри ТТК для проектов строительства объектов промышленности, делового управления, научной деятельности, торговли и общепита, сферы развлечений, логистических услуг. Нулевой коэффициент также устанавливается во всех районах города при создании мест приложения труда на первых этажах жилых домов.

Для объектов культуры — театра, музея, филармонии, кинотеатра, художественной галереи, библиотеки, Дома культуры, выставочного или концертного зала, планетария — коэффициент увеличится с 0,3 до 0,8. Это будет стимулировать инвесторов строить такие объекты.

На льготы смогут претендовать инвесторы, строящие жильё в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) нежилой застройки. Это сделает реализацию проектов более экономически привлекательной.

Кроме того, инвесторам снизят требования к банковской гарантии, она не будет включать проценты за отсрочку.

В мэрии отметили, что в 2022–2023 годах инвесторы получили дополнительные меры поддержки в рамках программы стимулирования создания МПТ. В результате минувший год стал рекордным по количеству соглашений с частными инвесторами. Общая площадь объектов по ним составила около 1,5 млн квадратных метров — около 50% от общего плана строительства по программе. Количество промышленных объектов, участвующих в программе, выросло втрое.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин заявил, что за девять месяцев 2023 года объем инвестиций в столичную экономику составил почти 4 трлн руб., что на 6,6% превысило показатель предыдущего года.