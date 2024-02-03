Москва, 3 февраля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Новые оппозиционные политики способны радикально изменить политический ландшафт западного мира, из-за чего их боится нынешний истеблишмент. России следует всячески поддерживать западных «несистемщиков», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 3 февраля в Telegram-канале.

Robert Lehmann/imageBROKER.com /Global Look Press

По его словам, несистемные оппозиционеры на Западе куда более разумны и благопристойны, чем в России. Они видят, хоть и по-разному, новый путь развития для своих стран и вызывают страх у старых политических сил в Европе и за океаном.

«И недаром боятся. Ведь ещё Лао-цзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твёрдое и сильное», — напомнил Медведев слова древнекитайского философа.

Программы этих новых политиков, подчеркнул он, противостоят американскому глобализму. Такие люди есть в национальных парламентах, в том числе в ЕС, где скоро пройдут выборы в Европарламент. Они гораздо более адекватны и мотивированы и хорошо видят все пороки нынешнего либерального глобализма и мироустройства с центром в США.

Задача России, по его словам, всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе и помочь им получить достойные результаты на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что западные государства по сути вступили в военный конфликт с Россией. Зампред Совбеза назвал нынешнее время бурным и драматическим.