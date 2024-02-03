Сеул, 3 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. МИД Республики Корея вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева после слов официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о ядерной проблематике в регионе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Отмечается, что послу был выражен официальный протест.

До этого, 1 февраля, на сайте МИД РФ было опубликовано заявление Захаровой, в котором она назвала слова президента Республики Корея Юн Сок Ёля о том, что КНДР является единственным государством в мире, которое законодательно закрепило нанесение превентивного ядерного удара, «откровенно тенденциозными».

По её словам, подобное заявление призвано «затушевать агрессивные планы» против Пхеньяна и выглядит одиозно на фоне «нахрапистой политики» Вашингтона и его союзников в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 31 января МИД РФ опубликовал заявление, в котором призвал Соединённые Штаты положить конец безответственной и взрывоопасной линии Вашингтона по проблеме Корейского полуострова.

В МИД РФ отмечали тогда, что в последнее время наблюдается резкое нагнетание напряжённости на Корейском полуострове, которое представляет угрозу безопасности и стабильности всему северо-восточному региону Азии.

Причина обострения ситуации на Корейском полуострове в действиях США и их союзников, которые предпринимают провокационные шаги, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая размещение инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) в непосредственной близости от границ КНДР, пояснили тогда в МИД РФ.

В дипведомстве подчёркивали, что стремление «коллективного Запада» во главе с США возложить ответственность за обострение ситуации в регионе на Пхеньян является «давней привычкой валить с больной головы на здоровую».

10 января Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным противником» и наиболее враждебной для КНДР страной. Он подчеркнул, что Пхеньян не намерен провоцировать конфликт, однако также не собирается его избегать.

Лидер КНДР 28 декабря 2023 года отмечал, что стране следует активизировать усилия по подготовке к войне из-за «беспрецедентных происков» Соединённых Штатов и их сателлитов. Он уточнил, что Северная Корея будет расширять стратегическое сотрудничество с «антиимпериалистическими независимыми» странами.

Вместе с тем 25 января американская газета New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США написала, что власти США не исключили возможности вооружённого конфликта между КНДР и Южной Кореей в течение ближайших месяцев.

По словам авторов статьи, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы может начать военные действия против Республики Кореи в ближайшие месяцы, так как его недавние заявления стали «агрессивнее».