Москва, 3 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СК РФ) обратился в Тушинский суд Москвы с требованием арестовать врача одной из столичных поликлиник после сделанных ею высказываний о проведении специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба суда.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инцидент произошёл в ходе одного из приёмов в поликлинике, в ходе которого педиатр принимала сына погибшего в зоне СВО военнослужащего ВС России.

«Поступил материал в отношении Буяновой Н. Ф. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ)», — сказали в суде ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, СК возбудил уголовное дело по факту дискредитации ВС России врачом московской поликлиники. В ведомстве пояснили, что педиатр отреагировала насмешкой на то, что сын погибшего бойца СВО признался в своих переживаниях и рассказал о тоске по отцу. Кроме того, доктор высказала мнение о правомерных действиях Вооружённых сил Украины.

Головинский суд Москвы арестовал петербургского поэта и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова за повторную дискредитацию российских военных. Он пробудет под стражей до 17 марта. Согласно данным уголовного дела, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации) за распространение заведомо ложной информации о ВС в социальных сетях. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд в Челябинске арестовал подозреваемого в нападении на бойцов СВО в Челябинске. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, отметили в СК РФ. В новогоднюю ночь в Советском районе Челябинска пятеро мигрантов в состоянии алкогольного опьянения вели себя вызывающе и оскорбляли женщин, которые ждали такси. Женщины оказались жёнами ветеранов СВО. За них вступились мужья. После этого словесная перепалка переросла в драку. Кроме этого, подозреваемые в избиении выкрикивали оскорбления в адрес местных жителей.