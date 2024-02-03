Волгоград, 3 февраля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Спасатели полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда, сообщили в региональном главном управлении МЧС России.

[Иван Шилов ИА Регнум

«7:55 (мск) полная ликвидация», — сообщили в ведомстве.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что падение украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда.

Как передавало ИА Регнум, 29 января неопознанный беспилотник самолётного типа рухнул недалеко от установки гидрокрекинга на территории НПЗ в Ярославле.

Глава региона Михаил Евраев уточнял, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, возгорания нет.