Лондон, 3 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Мир не может допустить победы президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Известия/Андрей Эрштрем

«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнёров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», — написал он.

В комментариях под его постом пользователи соцсети призвали не провоцировать Россию и заявили, что Путин не враг.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 европейских стран одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Также Великобритания посоветовала союзникам рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО.

Предполагается, что НАТО скрытно перебросит на Украину крупные высокоманевренные силы через Румынию и Польшу с целью занятия и удержания обороны по правому берегу Днепра. Дополнительную группу войск можно развернуть на территории Норвегии и Финляндии, ближе к границе с Россией. Это позволит альянсу растянуть позиции российских войск.

Тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Так 2 февраля президент РФ Владимир Путин в шуточной форме обратился к недоброжелателям России в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле в рамках проекта «Всё для победы!».

Также он заявил о сплочённости российского народа. Путин признался, что уровень единения в стране потрясает его. Единение гарантирует России победу, сказал президент.