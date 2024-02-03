Париж, 3 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Мужчина, совершивший нападение на прохожих на Лионском вокзале в Париже, страдает психическим расстройством. Об этом 3 февраля написала газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Кадр из видео

Отмечается, что преступник при нападении не выкрикивал никаких лозунгов. Правоохранительные органы не расценивают произошедшее как теракт.

По информации телеканала BFMTV, нападение совершил 32-летний гражданин Мали, имеющий вид на жительство в Италии.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля на Лионском вокзале в Париже неизвестный совершил нападение с ножом. Инцидент произошёл около 08:00 по местному времени (10:00 мск). Пострадали три человека, один из которых получил тяжёлые ранения. Злоумышленник был задержан.