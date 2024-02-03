Варшава, 3 февраля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения в способности Украины вернуть Крым и напомнил, что полуостров большую часть времени находился в составе России и имеет для неё особое значение.

Известия/Александр Полегенько

«Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым. Фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени», — цитирует Дуду агентство Reuters.

При этом президент Польши выразил предположение, что Украина сможет вернуть в свой состав Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Руководители киевского режима ранее неоднократно заявляли, что считают своей целью восстановление границ страны 1991 года (с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями). В Москве, в свою очередь, отмечали, что для начала мирных переговоров Украина должна не только выполнить требования, поставленные перед началом СВО, но и признать территориальные реалии в виде возвращения указанных регионов в состав России.

В марте 2014 года по итогам проведённого в Крыму и Севастополе референдума был подписан договор о возвращении этих регионов в состав России.

Договор о возвращении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей был подписан в октябре 2022 года после проведения референдумов в этих регионах.