Тегеран, 3 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана осуждает атаки Соединённых Штатов по Ираку и Сирии. Об этом сообщается на сайте ведомства, опубликовавшего комментарий официального представителя МИД Ирана Насера Канаани.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель МИД назвал продолжение подобных инцидентов угрозой для мира и безопасности в регионе.

«Это очередная авантюра и стратегическая ошибка американского правительства, которая не будет иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе», — говорится в в заявлении Канаани.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Соединённые Штаты нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

Новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями сообщило, что в провинции Анбар на западе Ирака жертвами ударов США стали 16 человек.