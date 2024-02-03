Красноярск, 3 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В Красноярске мужчину унесло течением на льдине по Енисею. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Андрей Самсонов/ТАСС

«Предположительно, мужчину унесло течением реки. Совместно со спасателями сотрудники полиции обследуют акваторию реки и прибрежную территорию. До настоящего времени поиски результата не дали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она заявила, что видела, как от берега оторвало льдину, на которой находился человек.

Как сообщало ИА Регнум, спасатели вызволили девять рыбаков, которых унесло от берега Новосибирского водохранилища на льдине. Мужчины дрейфовали в 250 метрах от деревни Тула Искитимского района. Они же и сообщили об этом спасателям на номер 112. Толщина льда там не превышала восьми сантиметров. Всех рыбаков доставили на берег, медицинская помощь не потребовалась.