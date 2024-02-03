Депутат Новиков рассказал, почему Орбан изменил мнение по помощи Украине
Москва, 3 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Решение, которое принял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по помощи ЕС Украине, является реалистичным. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя изменение позиции Орбана по выделению помощи Украине.
Он отметил, что венгерский премьер действует исходя из национальных интересов своей страны.
«Мы видим, как эти принципы сегодня нарушаются в Европейском союзе, когда правительства Германии и других стран, иногда под прикрытием атлантической солидарности, иногда просто откровенно прогибаясь под позицию Вашингтона, принимают то решение, которое реальным интересам своих стран не соответствует», — отметил депутат.
По его словам, Орбан долгое время выглядел как приятное, прежде всего для венгров, исключение из этого ряда. Так, в рамках российско-венгерского экономического сотрудничества он заключал соглашения, которые были призваны удерживать на плаву, поддерживать и развивать венгерскую экономику, пояснил Новиков. Эксперт отметил, что экономические контакты с Россией у Венгрии есть по достаточно узкому спектру направлений и хотя они и являются важными, но не охватывают весь ассортимент торгового сотрудничества.
По словам Новикова, Венгрия вписана в экономику Европейского союза и это означает, что способов надавить на страну у ЕС много.
«Если бы Орбан упорствовал, то возникли бы достаточно серьёзные проблемы социально-экономического характера на территории Венгрии, которыми бы пришлось отдельно заниматься и решать. Ясно, что степень, возможность, успешность их решения были бы под некоторым вопросом. Поэтому, занимая абсолютно провенгерскую позицию, Орбан не мог не учитывать те проблемы, которые другие страны-партнёры могли бы ему создать. Поэтому он и принял то решение, которое принято называть реалистичным», — заявил эксперт.
Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву 50 млрд евро. Тогда он заявил, что нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.
Знакомый с ситуацией анонимный источник рассказал, что лидеры Евросоюза вынудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом». При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл.
Орбан заявил, что Венгрия добилась от Брюсселя гарантии того, что её замороженные в фондах Евросоюза средства не будут отправлены Украине. Он также отметил, что новый пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро пойдёт не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку экономики этой страны.
Лидеры 27 европейских стран 1 февраля одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.
Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что помощь в размере 50 млрд евро, которую лидеры стран ЕС договорились предоставить Украине, ситуацию не изменит, но сможет поддержать украинский бюджет.