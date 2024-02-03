Москва, 3 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Решение, которое принял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по помощи ЕС Украине, является реалистичным. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя изменение позиции Орбана по выделению помощи Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Он отметил, что венгерский премьер действует исходя из национальных интересов своей страны.

«Мы видим, как эти принципы сегодня нарушаются в Европейском союзе, когда правительства Германии и других стран, иногда под прикрытием атлантической солидарности, иногда просто откровенно прогибаясь под позицию Вашингтона, принимают то решение, которое реальным интересам своих стран не соответствует», — отметил депутат.

По его словам, Орбан долгое время выглядел как приятное, прежде всего для венгров, исключение из этого ряда. Так, в рамках российско-венгерского экономического сотрудничества он заключал соглашения, которые были призваны удерживать на плаву, поддерживать и развивать венгерскую экономику, пояснил Новиков. Эксперт отметил, что экономические контакты с Россией у Венгрии есть по достаточно узкому спектру направлений и хотя они и являются важными, но не охватывают весь ассортимент торгового сотрудничества.

По словам Новикова, Венгрия вписана в экономику Европейского союза и это означает, что способов надавить на страну у ЕС много.

«Если бы Орбан упорствовал, то возникли бы достаточно серьёзные проблемы социально-экономического характера на территории Венгрии, которыми бы пришлось отдельно заниматься и решать. Ясно, что степень, возможность, успешность их решения были бы под некоторым вопросом. Поэтому, занимая абсолютно провенгерскую позицию, Орбан не мог не учитывать те проблемы, которые другие страны-партнёры могли бы ему создать. Поэтому он и принял то решение, которое принято называть реалистичным», — заявил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву 50 млрд евро. Тогда он заявил, что нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.

Знакомый с ситуацией анонимный источник рассказал, что лидеры Евросоюза вынудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом». При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл.

Орбан заявил, что Венгрия добилась от Брюсселя гарантии того, что её замороженные в фондах Евросоюза средства не будут отправлены Украине. Он также отметил, что новый пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро пойдёт не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку экономики этой страны.

Лидеры 27 европейских стран 1 февраля одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что помощь в размере 50 млрд евро, которую лидеры стран ЕС договорились предоставить Украине, ситуацию не изменит, но сможет поддержать украинский бюджет.