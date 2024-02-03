Москва, 3 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Намерения финских властей запретить россиянам приобретать в стране недвижимость говорят о том, что Хельсинки готов поступиться демократией в угоду линии на противостояние России. Об этом заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Jan Leineberg

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил полностью запретить российским гражданам сделки с недвижимостью. Комментируя эту идею, Захарова отметила, что Хельсинки неуклюже пытается выдать дискриминацию за «интересы национальной безопасности».

«Приходится с сожалением констатировать, что нынешние власти Финляндии лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности», — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.

В действительности, добавила она, Финляндия готова безоглядно пренебречь этими принципами, чтобы соответствовать линии коллективного Запада на абсурдное противостояние всему русскому.

Как сообщало ИА Регнум, Хяккянен также призвал расследовать сделки с недвижимостью, уже заключенные россиянами в Финляндии. Власти в настоящее время ищут «юридические основания» для таких мер, отметил он.

Кроме того, Хяккянен призвал реформировать систему получения финского гражданства таким образом, чтобы запретить гражданам России получать финский паспорт.