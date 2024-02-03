Москва, 3 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила князя Александра Невского из церковного календаря.

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — написала Захарова в Telegram-канале.

Князь Александр Невский (1221–1263) причислен Русской православной церковью (РПЦ) к лику святых в 1547 году. 23 ноября отмечается день его погребения во Владимире.

Как ранее сообщало ИА Регнум, синод ПЦУ постановил исключить из церковного календаря день памяти святого благоверного князя Александра Невского. При этом 23 ноября ПЦУ постановила отмечать память другого Александра — первоначальника обители «Неусыпающих». До сих пор день его памяти отмечали 7 марта.

В конце января сторонники раскольнической ПЦУ силой захватили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Хмельницкой области. Также они выгнали из церкви настоятеля. Местная епархия отметила, что правоохранители не стали вмешиваться в конфликт.