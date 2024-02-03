Оттава, 3 февраля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Бывшие члены украинской дивизии СС «Галичина» в 1950-х годах смогли въехать в Канаду из Великобритании, так как Лондон представил их «борцами с коммунизмом», сказано в опубликованном 2 февраля на сайте архивов Канады докладе историка Алти Родала.

Сергей Корсун ИА Регнум

Доклад Родала был подготовлен в 1980-х годах. Учёный проводил расследование об иммиграции нацистов в Канаду.

Члены дивизии СС «Галичина» в 1945 году сдались британским военным и находились в лагерях для военнопленных в Великобритании. В 1950 году власти Канады разрешили въезд первой группе членов дивизии, но из-за протестов еврейской общины Канады процедура была отложена до 1951 года.

МИД Великобритании при этом ввёл в заблуждение Канаду, заявив, что военнопленные якобы не имеют отношения к совершению военных преступлений, а лишь являются «антисоветски мотивированными», сказано в материалах.

Лоббированием перемещения восьми тысяч членов нацистской дивизии из Великобритании в Канаду с 1947 года занималась одна из организаций украинцев Канады, отмечено в докладе.

Власти Канады отвечали отказом, но с созданием в 1949 году военного блока НАТО ситуация изменилась, подчеркнул историк. Решение о приёме членов нацистской дивизии правительство Канады объяснило тем, что они примкнут к антикоммунистическим силам страны.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2023 года 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады. Все присутствующие, включая главу киевского режима Владимир Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, стоя ему аплодировали.

Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки. Он обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, следователи полагают, что Хунка причастен к убийству не менее 500 советских граждан.

Президент России Владимир Путин, комментируя приглашение эсэсовца в парламент Канады и аплодисменты, которыми встретили Хунку, назвал лидеров киевского режима «придурками и неонацистами», а задачу денацификации Украины — актуальной.