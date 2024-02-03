Село Териберка, Мурманская область, 3 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Автомобильную дорогу к селу Териберка в Мурманской области повторно закрыли из-за метели. Въезд по ней осуществлялся последние семь часов, после предыдущего восьмидневного запрета на движение транспорта, сообщили в региональном оперштабе.

Лев Федосеев/ТАСС

«С 13:30 3 февраля автомобильная дорога Кола — Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км и автоподъезд к Териберке с 0 по 38 км будут закрыты для движения автомобильного транспорта по погодным условиям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС региона уточнили, что проезд закрыли из-за метели и ухудшения видимости.

Автоподъезд к Териберке — единственная дорога, по которой можно по суше добраться до старинного села, находящегося на побережье Баренцева моря. Там проживает около тысячи человек.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года два рыбака из села Териберка Мурманской области пропали в Баренцевом море. На их поиски отправилась группа спасателей, которая использовала судно «Часовой» и два вертолёта (Ми-8 и Ка-32). Общее время налёта составило 5 часов 35 мин.