Москва, 3 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере, опровергла информацию об ухудшении состояния её здоровья, сообщил 3 февраля «РИА Новости» председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

Григорий Сысоев/РИА Новости Блогер Елена Блиновская

По его словам, правозащитники приезжали в женский следственный изолятор, где в том числе пообщались и с Блиновской.

«Елена опровергла информацию об ухудшение её здоровья, сказав, что это не соответствует действительности»,— заявил Волков.

Сейчас она переведена из карантинной камеры в обычную, четырёхместную, там у неё две соседки, рассказал он, добавив, что жалоб на условия содержания в адрес правозащитников от блогера не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Блиновскую перевели под стражу в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). Она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд отправил её в СИЗО.

Позже защита Блиновской обжаловала решение суда. Юрист блогера рассказала, что подала апелляцию, защита попросила отказать следователю в изменении меры пересечения на заключение под стражу.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленске, когда она пыталась покинуть Россию и отправиться в Казахстан через Белоруссию. По данным следствия, блогер занизила свои доходы и не выплатила 918 млн рублей в виде налогов. Суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её супруга и 21 объект недвижимости в Москве, Московской и Ярославской областях.

Адвокат блогера уточняла, что из-за арестованных судом активов и объектов недвижимости она не сможет погасить причинённый государству ущерб, поэтому будет вынуждена объявить себя банкротом.