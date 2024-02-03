Москва, 3 февраля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. США, являясь прямым участником военного конфликта на Украине, сохраняют своё враждебное отношение к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Пескова, Соединённые штаты, являясь прямым участником конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлечённости в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение боевых действий.

«В любом случае они (США. — Прим. ред.) сохраняют своё враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях, мы это знаем, мы начеку, наш президент знает, что делать. Специальная военная операция продолжается», — заключил Песков в разговоре с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Песков заявил, что конфликт на Украине является гибридной войной, которую Соединённые Штаты развязали против России. Официальный представитель Кремля указал на сильную вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США, однако на своих условиях.

Такого же мнения президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он заявил, что США целиком и полностью несут ответственность за создание конфликта на Украине. По его словам, американское правительство исказило первопричину конфликта и с помощью медиа возбудило чувство презрения к России. Диас-Канель отметил, что Вашингтон специально разжигает войны для продажи оружия с целью решения внутренних проблем, а страдают от этого все государства, но не США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США всё глубже втягиваются в бездну украинского конфликта. Заставляя десятки стран поставлять оружие и боеприпасы режиму Зеленского, они подталкивают ситуацию на Украине к ещё большей трагедии.

Он отметил, что Белому дому не интересны ни количество жертв, к которым приведёт украинский конфликт, ни судьба самой Украины, которую США используют в качестве «железной биты против России». Дипломат добавил, что американская сторона также не демонстрирует готовности к диалогу по украинской теме.

Американский сенатор-демократ Шеррод Браун допустил вмешательство НАТО в украинский конфликт. По его словам, Североатлантический альянс займётся конфликтом на Украине в случае, если ВСУ окончательно проиграют.