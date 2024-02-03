Москва, 3 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Количество поездок иностранных граждан в Россию в 2023 году увеличилось на 18,6%, иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз, сообщили 3 февраля в пограничной службе ФСБ.

РИА НОВОСТИ/Илья Питалев

Большинство иностранных граждан прибывали в Россию из стран ближнего зарубежья. Граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана приезжали в РФ чаще, чем в 2022 году, на 26,7%, 52% и 36% соответственно. Число приехавших в Россию граждан Казахстана выросло до 2,4 миллиона человек.

Туристический поток из Китая увеличился в шесть раз, до 794,3 тысячи человек. Количество поездок граждан европейских стран в РФ выросло на 30,8%, до 558,1 тысячи человек, чаще всего в Россию приезжали граждане Эстонии (115,8 тыс. поездок, рост 75,6%) и Германии (101,6 тыс. поездок, рост 50,1%).

В 2023 году иностранные граждане посетили Россию с туристическими целями 670,7 тыс. раз, показатель 2022 года был превышен в 3,5 раза. Чаще всего с туристическими целями приезжали в Россию граждане Китая (199,8 тыс. поездок, в 237 раз больше, чем в 2022 году), Германии, Турции и ОАЭ, передаёт РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в МИД РФ со ссылкой на данные о выданных в странах ЕС туристических визах для поездок в Россию заявили, что граждане европейских стран стали чаще путешествовать по РФ. Отмечалось, что в первые девять месяцев 2023 года этот показатель увеличился в полтора раза.

В первом квартале 2023 года количество иностранных туристов в России увеличилось на 17,6%, сообщали в погранслужбе ФСБ. За этот период иностранные путешественники пересекли российскую границу 3,3 млн раз, что почти на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего в Россию приезжали граждане Узбекистана (818 тысяч человек), Казахстана (604 тысячи человек) и Таджикистана (516 тысяч человек), среди стран дальнего зарубежья — граждане Китая (114 тысяч человек).