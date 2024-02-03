Лондон, 3 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Юридическая фирма Pinna Legal, которая базируется в Париже, может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

Донат Сорокин/ТАСС Камила Валиева

По информации одного из них, фирма на данный момент рассматривает возможности обжалования решения в Верховном суде Швейцарии. Подача апелляции возможна в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.

Как предавало ИА Регнум, ранее пресс-служба CAS информировала, что Спортивный арбитражный суд планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу Валиевой в конце следующей недели, если стороны разбирательства согласятся на её публикацию.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в свою очередь заявило, что будет просить CAS о конфиденциальности в деле российской фигуристки. Также там уточнили, что получили полный текст решения, юристы сейчас с ним знакомятся.

CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Фигуристку обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. А в Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война.