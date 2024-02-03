Киев, 3 февраля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

РИА Новости/Александр Гальперин

«Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — говорится в тексте постановления.

При этом ПЦУ на этот день — 23 ноября постановила отмечать память другого Александра — первоначальника обители «Неусыпающих». До сих пор день его памяти отмечали 7 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Хмельницкой области. Также они выгнали из церкви настоятеля. Местная епархия отметила, что правоохранители не стали вмешиваться в конфликт.