В ПЦУ исключили Александра Невского из числа святых — СМИ
УНН: ПЦУ вычеркнула Александра Невского из церковного календаря общество
Киев, 3 февраля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает украинское агентство УНН.
«Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — говорится в тексте постановления.
При этом ПЦУ на этот день — 23 ноября постановила отмечать память другого Александра — первоначальника обители «Неусыпающих». До сих пор день его памяти отмечали 7 марта.
Как сообщало ИА Регнум, в конце января сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Хмельницкой области. Также они выгнали из церкви настоятеля. Местная епархия отметила, что правоохранители не стали вмешиваться в конфликт.