Москва, 3 февраля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Украинская армия может располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил ТАСС представитель силовых структур.

Иван Шилов ИА Регнум

«Реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в каждой батарее есть от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке — четыре ракеты.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Вооружённые силы России за январь уничтожили более 3 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе танки Leopard, пусковые установки Patriot и Himars.

В декабре 2023 года на расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине показала: российское вооружение превосходит натовское.

Путин также в декабре 2023 года отмечал, что с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ российские военные уничтожили 747 украинских танков и 2,3 тыс. бронемашин, и добавил, что поставленное Западом Украине оружие не стало проблемой для российских военных.