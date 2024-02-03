Москва, 3 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Великобритания чётко следует своему уже определённому курсу на конфликт с Россией, однако ей нужен такой конфликт, при котором она вроде бы остаётся в стороне. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 февраля заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя предложение Лондона рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все рассказы насчёт их гуманизма — это обычное вранье, это обычное использование Украины и живущего на этой территории русского народа в качестве исследовательской лаборатории в грядущей глобальной третьей мировой войне Запада против России», — отметил эксперт, добавив, что Британия пытается сейчас повышать ставки.

При этом политолог усомнился в том, что у них это получится. Сейчас видно, что многие западные страны всё меньше и меньше хотят участвовать в этой «кровавой бане», которую придумали англосаксы на Украине, добавил эксперт. По его мнению, попытка Великобритании аккумулировать силы является действиями по проведению определённой ревизии в своих рядах, желанием посмотреть, насколько партнёры Лондона готовы идти до конца. Однако в реальности, считает он, корпус НАТО никуда не пойдёт, поскольку все прекрасно видят, к чему приводит вмешательство во внутренние дела в разных точках мира.

«Сегодня, в принципе, мы с вами видим, что у современного зла, у современного врага человечества есть лицо — это англосаксонское лицо. Все основные очаги войны, которые сегодня полыхают в мире, везде участвуют англосаксы. На Украине — англосаксы, в Палестине — англосаксы, в Йемене — англосаксы. Они сейчас хотят развязать войну и на Тайване», — заявил Кот.

По его словам, рано или поздно человечество сбросит с себя это англосаксонское иго. Политолог обратился к жителям Украины, призвав их посмотреть на происходящее.

«Англичане не у себя дома пытаются объявить войну, а у вас дома. Англичане хотят, чтобы на ваши дома падали бомбы, англичане хотят, чтобы ваши мужчины гибли в этой войне. Англичане хотят, чтобы ваши дети и ваши жёны сгорали в огне этого противостояния, а они в это время будут продолжать разжигать новые и новые очаги мирового противостояния. Пора делать выводы», — обратился Кот к жителям Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Великобритания посоветовала союзникам рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий.

Кроме этого в Лондоне выступили за установление бесполётной зоны над подконтрольной киевским властям территорией и увеличение поставок вооружений и техники ВСУ. Предполагается, что НАТО скрытно перебросит на Украину крупные высокоманёвренные силы через Румынию и Польшу с целью занятия и удержания обороны по правому берегу Днепра. Дополнительную группу войск можно развернуть на территории Норвегии и Финляндии, ближе к границе с Россией, это позволит альянсу растянуть позиции российских войск.