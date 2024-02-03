Политолог Кот рассказал, какое лицо у врага человечества
Политолог Кот: за всеми очагами войны в мире скрываются англосаксы
Москва, 3 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Великобритания чётко следует своему уже определённому курсу на конфликт с Россией, однако ей нужен такой конфликт, при котором она вроде бы остаётся в стороне. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 февраля заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя предложение Лондона рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО.
«Все рассказы насчёт их гуманизма — это обычное вранье, это обычное использование Украины и живущего на этой территории русского народа в качестве исследовательской лаборатории в грядущей глобальной третьей мировой войне Запада против России», — отметил эксперт, добавив, что Британия пытается сейчас повышать ставки.
При этом политолог усомнился в том, что у них это получится. Сейчас видно, что многие западные страны всё меньше и меньше хотят участвовать в этой «кровавой бане», которую придумали англосаксы на Украине, добавил эксперт. По его мнению, попытка Великобритании аккумулировать силы является действиями по проведению определённой ревизии в своих рядах, желанием посмотреть, насколько партнёры Лондона готовы идти до конца. Однако в реальности, считает он, корпус НАТО никуда не пойдёт, поскольку все прекрасно видят, к чему приводит вмешательство во внутренние дела в разных точках мира.
«Сегодня, в принципе, мы с вами видим, что у современного зла, у современного врага человечества есть лицо — это англосаксонское лицо. Все основные очаги войны, которые сегодня полыхают в мире, везде участвуют англосаксы. На Украине — англосаксы, в Палестине — англосаксы, в Йемене — англосаксы. Они сейчас хотят развязать войну и на Тайване», — заявил Кот.
По его словам, рано или поздно человечество сбросит с себя это англосаксонское иго. Политолог обратился к жителям Украины, призвав их посмотреть на происходящее.
«Англичане не у себя дома пытаются объявить войну, а у вас дома. Англичане хотят, чтобы на ваши дома падали бомбы, англичане хотят, чтобы ваши мужчины гибли в этой войне. Англичане хотят, чтобы ваши дети и ваши жёны сгорали в огне этого противостояния, а они в это время будут продолжать разжигать новые и новые очаги мирового противостояния. Пора делать выводы», — обратился Кот к жителям Украины.
Как передавало ИА Регнум, ранее Великобритания посоветовала союзникам рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий.
Кроме этого в Лондоне выступили за установление бесполётной зоны над подконтрольной киевским властям территорией и увеличение поставок вооружений и техники ВСУ. Предполагается, что НАТО скрытно перебросит на Украину крупные высокоманёвренные силы через Румынию и Польшу с целью занятия и удержания обороны по правому берегу Днепра. Дополнительную группу войск можно развернуть на территории Норвегии и Финляндии, ближе к границе с Россией, это позволит альянсу растянуть позиции российских войск.