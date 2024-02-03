Париж, 3 февраля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. На Лионском вокзале в Париже неизвестный совершил нападение с ножом, три человека ранены. Об этом 3 февраля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

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Отмечается, что инцидент произошёл около 08:00 по местному времени (10:00 мск). Пострадали как минимум три человека, один из которых получил тяжёлые ранения.

По информации телеканала, злоумышленник задержан.

Из-за происшествия на вокзале нарушено движение поездов. Пассажирам рекомендовано искать альтернативные маршруты.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января на западе Франции неизвестные совершили нападение на лицей. Один ученик и одна учительница получили лёгкие ранения, когда двое человек в масках ворвались в лицей имени Маргариты де Валуа в городе Ангулеме. Нападавшие применили против учеников слезоточивый газ, после чего скрылись с места происшествия.

В городе Аррасе на севере Франции 13 октября 2023 года мужчина с холодным оружием атаковал школу, убив учителя и ранив несколько человек. Инцидент произошёл в лицее Гамбетта, нападавший являлся бывшим учеником школы, полиции удалось его задержать.