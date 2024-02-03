Москва, 3 февраля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Представители западной несистемной оппозиции, противостоящие американскому глобализму, способны радикально оздоровить политический ландшафт. России следует и тайно, и открыто поддерживать их, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 3 февраля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

По его словам, эта оппозиция пока иррегулярна, но ей хорошо видны все пороки нынешнего либерального глобализма и американоцентричного мироустройства.

«И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», — подчеркнул Медведев.

По его словам, новые политики гораздо адекватнее и заинтересованнее «разжиревших котов» из традиционных партий. Они уже присутствуют в национальных парламентах, в том числе в ЕС, где скоро пройдут в выборы в Европарламент.

Среди «несистемщиков» есть те, кто может войти в политический истеблишмент и «радикально оздоровить политический ландшафт» на Западе, заключил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что любая страна НАТО в случае, если предоставит свои аэродромы для Киева или расквартирует на Украине свои войска, станет законной целью для ВС РФ.