Варшава, 3 февраля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Большинство граждан Польши (69,3%) выступают за то, чтобы власти республики защищали воздушное пространство над приграничными территориями Украины, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные социологического опроса.

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Так, гражданам был задан вопрос: «должна ли Польша начать переговоры с НАТО и Украиной на тему защиты поляками воздушного пространства над приграничной территорией Украины».

Такое соглашение позволит Варшаве сбивать российские ракеты над территорией Украины, пишет издание.

Такую идею с переговорами поддержали 69,3% опрошенных, против высказались 17,6%. При этом 13,1% опрошенных заявили, что не имеют мнения по этому поводу.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, власти Великобритании предложили союзникам по НАТО обсудить возможность направления на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса, а также установления бесполётной зоны над территорией, подконтрольной Киеву.

Кроме того, в планах Британии, чтобы «распылить» силы и средства ВС РФ, есть предложение развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингент сил НАТО и армий отдельных членов альянса.

В случае, если какая-либо страна Североатлантического альянса (НАТО) предоставит свои аэродромы для Киева или расквартирует на Украине свои войска, то это государство станет законной целью для ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 2 февраля.

31 января стартовали военные учения НАТО Steadfast Defender — 2024. К манёврам привлекли 90 тыс. военных из 31 страны альянса и Швеции. Учения продлятся до мая 2024 года. По легенде, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.