Тула, 3 февраля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетил 2 февраля новый онкологический центр на 340 мест, построенный в Туле в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как рассказал сопровождавший главу государства губернатор Тульской области Алексей Дюмин, центр начал работу 1 декабря прошлого года, с тех пор врачи провели уже порядка 500 операций.

Пресс-служба правительства Тульской области Президент РФ Владимир Путин посетил новый онкологический центр в Туле

Алексей Дюмин поблагодарил Владимира Путина за поддержку строительства онкоцентра и отметил, что теперь туляки получают всю онкологическую помощь, не выезжая за пределы области.

В сопровождении полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева, Алексея Дюмина и исполняющего обязанности главного врача онкоцентра Дмитрия Истомина Владимир Путин ознакомился с работой медучреждения. Глава государства осмотрел операционный блок — ключевое отделение центра. Он включает в себя девять операционных, в том числе три интегрированные, одну рентгенохирургическую, оснащённую современным ангиографом; и одну микрохирургическую. Теперь в регионе стало возможно проводить операции на головном мозге, спинном мозге, реконструктивные операции на органах головы и шеи, микрососудистые операции. В центре установлено высокотехнологичное современное оборудование, в том числе — российского производства. В штате 230 врачей и 370 средних медицинских работников.

Пресс-служба правительства Тульской области Владимир Путин осмотрел операционный блок нового онкологического центра в Туле

Владимир Путин осмотрел одну из палат хирургического отделения. Каждому пациенту предлагается индивидуальный планшет, с его помощью можно задать вопрос лечащему врачу, оценить работу медперсонала, а также выбрать блюда из ежедневного меню. «Здесь новое оборудование, много воздуха — нет ощущения, что это замкнутое пространство. Здесь красиво. Думаю, это важно и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится», — отметил Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Тульской области В сопровождении исполняющего обязанности главного врача тульского онкоцентра Дмитрия Истомина Владимир Путин ознакомился с работой медучреждения

По окончании осмотра президент пообщался с персоналом учреждения. Дмитрий Истомин отметил, что при поддержке Алексея Дюмина в регионе делается всё для привлечения в область медиков наиболее востребованных специальностей. В дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки — различные выплаты, предоставление медикам служебного жилья — квартир и индивидуальных коттеджей.

«С 2016 года у нас действует программа по предоставлению служебного жилья медикам, в рамках которой им выделено уже порядка 200 квартир. Мы работаем и видим позитивную динамику, но есть к чему стремиться. Те задачи, которые вы ставите, мы выполняем», — сказал Алексей Дюмин.

Врачи поблагодарили главу государства за поддержку в развитии системы здравоохранения области, в том числе онкологической службы.

Пресс-служба правительства Тульской области Новый онкологический центр на 340 мест построен в Туле в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Затем в формате видеоконференции Владимир Путин принял участие в открытии онкологических центров в регионах России. «Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи, делать всё для того, чтобы диагностику, а если это по медпоказаниям возможно, и лечение человек мог получить быстро, качественно, эффективно и, желательно, на том месте, где работает», — сказал президент.

Глава государства посетил коттеджный поселок для медиков, расположенный рядом с онкологическим центром. В нем 25 коттеджей, которые предоставляются высококвалифицированным врачам с учёной степенью. Эта уникальная региональная мера поддержки введена по инициативе Алексея Дюмина.

Владимир Путин побывал в гостях у семьи врачей — Ярослава и Альбины Швецовых, которые с дочерью Полиной переехали в Тульскую область.