Северодвинск, Архангельская область, 3 февраля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом сообщило Министерство обороны России.

Олег Кулешов/РИА Новости

«Сегодня, 3 февраля 2024 года, в Северодвинске на «Севмаше» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А». Церемония проведена под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации (ВМФ РФ) адмирала Николая Евменова. Таким образом, завершён стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК «Князь Пожарский», — говорится в сообщении.

Евменов отметил, что церемония ещё раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил для гарантированного обеспечения безопасности государства. Он добавил, что крейсер «Князь Пожарский» воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения.

Как сообщало ИА Регнум, в ВМФ РФ в 2024 году поступит 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе церемонии поднятия Военно-морского флага России на подводной лодке «Кронштадт». Он отметил, что флоту практически каждый месяц предаётся новое судно, при этом сейчас уровень импортозамещения при их строительстве составляет 100%, поэтому санкции не могут помешать их строительству и сдаче.