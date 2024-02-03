Торонто, Канада, 3 февраля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял последнее, 12-е место в мастер-шоу на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в канадском Торонто.

AP/TASS Никита Кучеров

Победителем стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Он набрал в сумме 25 очков, став лучшим в конкурсах на скорость, на умение владеть клюшкой и на точность броска, и выиграл $1 млн за итоговую победу.

Второе место занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, набравший 20 очков. Замкнул тройку форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, у которого 18 баллов.

Кучеров набрал лишь 0,5 очка в конкурсе на лучший бросок с ходу.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал лучшим в конкурсе «один на один», отразив наибольшее количество бросков. Он получил $100 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Кучеров возглавил список лучших бомбардиров сезона 2023/24 НХЛ, обойдя форварда «Колорадо» Натана Маккиннона. Сейчас на его счету 85 очков (32 заброшенные шайбы и 53 результативные передачи) в 49 матчах.