Тула, 3 февраля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Подозреваемого в покушении на убийство сотрудницы круглосуточного магазина задержали в Туле. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба следственного управления СК России по Тульской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, ночью 2 февраля 23-летний местный житель напал с ножом на сотрудницу магазина, расположенного на улице Полюсной в микрорайоне Мясново. Он ударил женщину ножом в шею и быстро покинул магазин.

На помощь девушке бросились другие сотрудники. Она осталась жива благодаря оказанной вовремя медицинской помощи.

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Злоумышленника задержали, на допросе он сознался в преступлении. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), отметили в СК.

Решается вопрос о помещении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.

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