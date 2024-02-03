Вашингтон, 3 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на предоставление Брюсселем 50 млрд долларов Киеву после того, как его уговорили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом говорится в статье американского издания Politico.

EPA/IAN LANGSDON/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В публикации сказано, что в январе состоялся обед в Елисейском дворце, где французский лидер спросил у Орбана, как лучше выстроить интеграционные процессы стран Восточной Европы в ЕС.

«Он (Макрон. — Прим. ред.) никогда не хотел вызывать антагонизм Орбана, а скорее привлечь его на свою сторону. Это подход, который окупается сегодня», — передаёт слова источника, близкого к Елисейскому дворцу, издание.

Отмечается и важная роль со стороны Мелони в убеждении Орбана поддержать пакет помощи Украине. Так, перед саммитом в Брюсселе она встретилась со своим венгерской коллегой в отеле, где провела часовую беседу.

Как пишет автор публикации, именно после «атаки очарованием» со стороны Макрона и Мелони глава Евросовета Шарль Мишель собрал саммит, где, наконец, была согласована сделка.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 европейских стран одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украины в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Лидеры Евросоюза вынудили Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом», рассказал знакомый с ситуацией анонимный источник. При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 января заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.

В середине декабря газета Libero писала, что Джорджа Мелони якобы убедила Орбана не создавать помех началу переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в ЕС. Сообщалось, что разговор итальянского лидера с венгерским коллегой состоялся перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. В итоге уже в ходе саммита Орбан не стал участвовать в обсуждениях и покинул зал, следуя договоренностям с Мелони.

О переговорах двух политиков также проинформировала канцелярия премьер-министра Италии.