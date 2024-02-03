Москва, 3 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Двойник певицы Лолиты Милявской Павел Куторхин скончался от онкологического заболевания в Москве. По словам близких, рак обнаружили поздно и поначалу лечили Павла от совершенно другого заболевания. Об этом они рассказали ИА Регнум.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Певица Лолита

Пятидесятилетний двойник Лолиты Павел Куторхин, известный под псевдонимом Мартин Адамс, ушёл из жизни в канун Нового года в своей квартире в районе Восточное Измайлово.

«Причиной смерти 50-летнего мужчины стало онкологическое заболевание. Он скончался в присутствии близких», — сообщил собеседник агентства.

Правильный диагноз не смогли установить сразу. Сначала его лечили от другой болезни. Близкие друзья считают, что именно позднее выявление недуга привело к необратимым последствиям.

«В начале сентября у него диагностировали бронхит и назначили лечение. Но оно не помогало, становилось только хуже. В октябре только обнаружили рак лёгкого. Затянули с диагнозом и химиотерапию начали поздно. Успели сделать лишь три капельницы. Ему было так плохо, что он не мог есть. После последней капельницы через какое-то время он скончался», — говорит близкий друг артиста.

Прощание с Павлом Куторхиным состоялось 28 декабря 2023 года. Провожая артиста в последний путь, друзья и знакомые вспоминали, как много значила для Павла его муза Лолита Милявская. В её образе он выступал на многих мероприятиях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что певица Лолита Милявская в середине декабря 2023 года оказалась в центре громкого скандала из-за участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. После этого Лолиту и Филиппа Киркорова вырезали из новогодних программ, а концерты артистки в разных городах стали отменять. Среди них концерт в новосибирском Доме учёных, в подмосковном Раменском и Омске. Теперь Лолита в связи с отменой гастролей отдыхает и занимается домашними делами.